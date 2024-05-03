Звільнений із Роми під час цього сезону Жозе Моурінью нещодавно відхилив кілька запитів, оскільки придивляється до роботи в Баварії. Однак, як інформує Bild, є великі сумніви в тому, що мюнхенський клуб всерйоз захоче розглянути його кандидатуру на посаду головного тренера команди.

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Повідомляється, що керівництву Баварії не подобається оборонний стиль гри, який "особливий" прищеплює своїм командам. Також боси Баварії не в захваті від роздутого его португальського фахівця. Будучи головним тренером Роми Моурінью постійно нагадував журналістам про свої минулі успіхи.

Нагадаємо, що раніше основний кандидат "рекордмейстра" на посаду головного тренера Баварії Ральф Рангнік відмовився від роботи в Мюнхені і вирішив зосередитися на роботі зі збірною Австрії.

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