Кривбас хоче скористатись опцією викупу двох орендованих у СК Дніпро-1 футболістів, стверджує Meta-Ratings.

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Олексій Хобленко вже встиг стати лідером колективу. Українець провів 20 матчів, у яких забив одинадцять м'ячів і вісім разів асистував. А от Вагнер Гонсалвеш не надто феєрить. Наразі бразилець має у своєму активі 9 поєдинків та два результативні удари.

До слова, орендні угоди обох футболістів розраховані до кінця поточного сезону. Хобленка Тransfermarkt оцінює в 500 тисяч євро, а Гонсалвеша – у 300 тисяч.

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