Кривбас може викупити Хобленка і ще одного гравця в СК Дніпро-1
Криворізький колектив, схоже, задоволений виступами Олексія Хобленка і Вагнера Гонсалвеша в поточному сезоні.
Кривбас хоче скористатись опцією викупу двох орендованих у СК Дніпро-1 футболістів, стверджує Meta-Ratings.
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Олексій Хобленко вже встиг стати лідером колективу. Українець провів 20 матчів, у яких забив одинадцять м'ячів і вісім разів асистував. А от Вагнер Гонсалвеш не надто феєрить. Наразі бразилець має у своєму активі 9 поєдинків та два результативні удари.
До слова, орендні угоди обох футболістів розраховані до кінця поточного сезону. Хобленка Тransfermarkt оцінює в 500 тисяч євро, а Гонсалвеша – у 300 тисяч.
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