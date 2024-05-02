Перемога над Кадісом у матчі 34-го туру Ла Ліги не гарантує Реалу достроковий виграш чемпіонського титулу. Однак якщо Барселона втратить очки у грі з Жироною, "бланкос" все ж стануть чемпіонами. Тому в разі перемоги після закінчення матчу з Кадісом гравці Реала в повному складі планують залишитися на стадіоні, щоб подивитися в прямій трансляції гру Жирона – Барселона. Як інформує Marca, Джуд Беллінгем і компанія вболіватимуть за Артема Довбика та Віктора Циганкова.

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Якщо Жирона зуміє поставити Барселоні підніжку, Реал планує відсвяткувати дострокове завоювання чемпіонського титулу на вулицях Мадрида. Клуб уже підготував для цієї церемонії автобус із відкритим верхом. Керівництво "бланкос" не хоче чекати кінця сезону, щоб організувати цей захід.

Матч Реал – Кадіс буде зіграно в суботу, 4 травня. Початок зустрічі – о 17:15 за Києвом. Гра Жирона – Барселона розпочнеться того ж дня о 19:30 за Києвом.

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