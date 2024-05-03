Ліга конференцій, 1/2 фіналу, перші матчі

Астон Вілла – Олімпіакос – 2:4

Голи: Воткінс, 45+1, Діабі, 52 – Ель Каабі, 17, 29, 56 (п.), Ессе, 67

Нереалізований пенальті: Луїс, 84 (Астон Вілла)

Фіорентина – Брюгге – 3:2

Голи: Соттіль, 5, Белотті, 37, Нзола, 90+2 – Ванакен, 17 (п.), Тьяго, 63

Вилучення: Он'єдіка, 61 (Брюгге, друга червона картка)

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Справжнє божевілля видали Астон Вілла і Олімпіакос. Греки в гостях вже до середини першого тайму вели з рахунком 2:0 – спочатку Ель Каабі поцілив у дев'ятку, а згодом переграв Робіна Ольсена після виходу сам на сам. Фортуніс незадовго до перерви міг добивати шокованих господарів, але після гарматного пострілу м'яч просвистів над поперечиною. Англійці зуміли забити гол у роздягальню, зародивши інтригу.

Після відпочинку Діабі ударом з гострого кута відновив статус-кво, але вже за 4 хвилини за гру рукою Дугласа Луїса арбітр призначив пенальті і греки знову вийшли вперед – Ель Каабі оформив хет-трик. За трохи Олімпіакос знову збільшив свою перевагу до двох м'ячів, змусивши замовкнути Вілла Парк.

Шоу продовжилось і рефері вдруге вказав на позначку – цього разу у ворота Олімпіакоса (за фол і гру рукою). До м'яча підійшов Дуглас Луїс і... промахнувся. Попри всі спроби, підопічні Унаї Емері так і не змогли забити і матимуть серйозні проблеми в гостях у матчі-відповіді.

Не гіршою видалась дуель між Фіорентиною і Брюгге. Вже на 5-й хвилині італійці вийшли вперед, але ще до середини тайму бельгійці відігрались – гра рукою призвела до одинадцятиметрового. На перерву, однак, команди пішли за переваги господарів – Белотті встиг забити наприкінці тайму.

На 61-й хвилині Брюгге залишився у меншості – Он'єдіка примудрився протягом трьох хвилин заробити два "гірчичники", підставивши свою команду. Здавалось, зараз "фіалки" візьмуться добивати знекровленого суперника, але той несподівано зрівняв. Вже у доданий час Фіорентина таки зуміла дотиснути Брюгге і поїде на другу частину битви за вихід у фінал з невеличкою перевагою.

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