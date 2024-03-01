Україна

Андрій Павелко звільнений з-під варти після 8 місяців у СІЗО. Андрію Шевченку довелося позичати гроші, щоб організувати підготовку для збірної України.

Шахтар обрав нове місто для наступного євросезону. СК Дніпро-1 офіційно продовжив контракт лідера, якого хотіло підписати Динамо. Карпати можуть підписати основного гравця Зорі.

Кабінетні рішення

Поль Погба дізнався офіційний вердикт щодо вживання допінгу. Француз вже відреагував на 4-річну дискваліфікацію.

ФІФА офіційно затвердив дати революційного ЧС – відомі 19 клубів-учасників з 32-х й місце проведення турніру.

Шахтар ризикував отримати бан у єврокубках – ФІФА погрожувала "гірникам". Відома офіційна дата розгляду скандальної справи з матчу Олександрія – Шахтар.

Світ

Андрій Лунін може отримати розкішну зарплату у найбагатшому клубі світу – Реал пропонує удвічі менше. Олександр Зінченко близький до повернення на поле. Анатолій Трубін програв лісабонське дербі Спортінгу в Кубку Португалії.

Мохамед Салах погодився на перехід в Саудівську Аравію. Кріштіану Роналду дискваліфікували за непристойний жест. Барселона мріє підписати Холанда – Деку зробив перший крок до трансферу лідера Манчестер Сіті.