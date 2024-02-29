"Сьогодні мене поінформували про рішення Національного антидопінгового трибуналу, і я вважаю, що було ухвалено неправильне рішення. Мені сумно, я шокований і вбитий горем через те, що все, чого я домігся за свою професійну ігрову кар'єру, у мене відібрали.

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Коли я буду вільний від юридичних обмежень, вся історія стане зрозумілою. Я ніколи свідомо або навмисно не приймав жодних речовин, які порушують антидопінгові правила.

Як професійний спортсмен, я б ніколи не зробив нічого, щоб поліпшити свої показники, використовуючи заборонені речовини, і ніколи не виявляв неповаги і не обманював колег-спортсменів і вболівальників будь-якої команди, за яку або проти якої я грав.

Я маю намір подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду", – написав Погба у своєму Instagram.

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