Єврокубки

Визначились фіналісти Ліги Європи та Ліги конференцій. Байєр врятувався у грі з Ромою, вийшов у фінал ЛЄ та встановив рекорд. Аталанта виграла у Марселя дуель колишніх команд Маліновського. Астон Вілла ще раз програла Олімпіакосу та вилетіла з ЛК.

"Лунін не злякався Куртуа": іспанські ЗМІ оцінили рівень українця з Баварією – Каталонія лютує.

Наші за кордоном

Віктор Циганков може покинути Жирону – вінгер збірної України зацікавив клуби АПЛ. У боротьбі за Георгія Судакова вийшли вперед 2 гранди АПЛ – Шахтар хоче провернути хитрий трансфер з додатковою умовою.

Роман Яремчук дізнався свою долю у Валенсії – "кажани" озвучили остаточний розклад щодо форварда збірної України. Михайло Мудрик та Олександр Зінченко опинилися в принизливому рейтингу.

Світ

Арсенал знайшов "нового Анрі" – нереально важкий трансфер став пріоритетом. Барселона оформила перший літній трансфер – чемпіон світу на кризову позицію.

Арсенал офіційно підписав контракт з чемпіоном Європи, якого хотіла Барселона. Барселона офіційно продовжила контракт із зірковим захисником.