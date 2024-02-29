Нападник Ліверпуля Мохамед Салах продовжить свою кар'єру на Близькому Сході.

Влітку 2023 року Саудівська Аравія зробила кілька спроб зманити лідера мерсисайдців. Утім, Мохамед Салах відмовився від переходу.

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Як повідомив легенда збірної Єгипту Мідо, нападник Ліверпуля змінив свою думку й буде виступати в Саудівській Аравії. Салах вже підписав всі документи. Варто зауважити, що жодне авторитетне видання не підтвердило слова Мідо.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль з 2017 року. Загалом єгиптянин провів у складі мерсисайдців 333 матчі у всіх турнірах, забивши 205 голів та віддав 89 асистів. Його чинна угода з Ліверпулем розрахована до 2025 року.

Нагадаємо, Мідо виступав за низку європейських клубів, включаючи Тоттенхем, Марсель, Гент, Рому та Аякс. У складі збірної Єгипту нападник здобував титул чемпіона Африки у 2006 році.

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