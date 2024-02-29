Шахтар ризикував отримати бан у єврокубках – ФІФА погрожувала "гірникам" через 40 млн євро боргів за трансфери
Гендир Шахтаря Сергій Палкін визнає, що клубу доводиться докладати зусиль для розрахунку за гравців.
"Коли почалася війна, всі чекали на рішення ФІФА щодо наших гравців. Я зрозумів, що легіонери не залишаться, і ми почали їх продавати. Ми домовилися про продаж з агентами, гравцями та клубом майже кожного гравця.
Нам потрібні були гроші, ми маємо борги за власні трансфери. Тоді ми майже підписали контракт з Фулхемом щодо Соломона і майже домовилися про трансфер Тете. Я продовжував спроби зв'язатися із ФІФА, щоб отримати чіткі пояснення. Нам потрібно знати ситуацію щодо наших гравців. Це було складно.
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ФІФА майже не хотіла спілкуватися з нами. Ми намагалися поговорити з ними, з багатьма впливовими людьми, які мають зв'язки. ФІФА не хотіла розмовляти, і я цього не розумію. ФІФА дуже погано поводилася щодо українських клубів. Жодної відкритості, ніяких обговорень про те, як нам допомогти.
Я не знаю, чому вони це зробили. Лише за один день ми втратили всіх наших гравців. У нас був борг щодо цих гравців на 40 мільйонів євро, а їх дозволили відпустити безкоштовно. Водночас ФІФА сказала мені, що ми маємо виплатити власні борги, а якщо ми не зробимо цього, то у нас відкличуть ліцензію на участь у єврокубках.
Журналісти не могли зрозуміти і питали мене, чому. Я не зміг їм відповісти, бо ми не отримали відповіді ФІФА. Найбільше виграли агенти гравців. Агенти нажилися на війні. Вони кажуть, що підтримують Україну, але гроші, які могли б піти нам на інвестиції у гравців та розвиток, пішли агентам. Раптом у них з'явилися гравці, які були майже безкоштовними, і вони могли домовитися про значно більші гонорари з клубами, яким їх продали.
Ми фінансуємось коштом призових грошей УЄФА, продажу квитків та додаткових послуг на стадіонах Ліги чемпіонів. Ми нічого не отримуємо від глядачів в Україні, оскільки зараз це заборонено. Ми вже майже чотири роки не маємо фанатів. Спочатку COVID-19, потім війна", – резюмував Палкін в інтерв'ю The National.
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