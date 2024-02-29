"Коли почалася війна, всі чекали на рішення ФІФА щодо наших гравців. Я зрозумів, що легіонери не залишаться, і ми почали їх продавати. Ми домовилися про продаж з агентами, гравцями та клубом майже кожного гравця.

Нам потрібні були гроші, ми маємо борги за власні трансфери. Тоді ми майже підписали контракт з Фулхемом щодо Соломона і майже домовилися про трансфер Тете. Я продовжував спроби зв'язатися із ФІФА, щоб отримати чіткі пояснення. Нам потрібно знати ситуацію щодо наших гравців. Це було складно.

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ФІФА майже не хотіла спілкуватися з нами. Ми намагалися поговорити з ними, з багатьма впливовими людьми, які мають зв'язки. ФІФА не хотіла розмовляти, і я цього не розумію. ФІФА дуже погано поводилася щодо українських клубів. Жодної відкритості, ніяких обговорень про те, як нам допомогти.

Я не знаю, чому вони це зробили. Лише за один день ми втратили всіх наших гравців. У нас був борг щодо цих гравців на 40 мільйонів євро, а їх дозволили відпустити безкоштовно. Водночас ФІФА сказала мені, що ми маємо виплатити власні борги, а якщо ми не зробимо цього, то у нас відкличуть ліцензію на участь у єврокубках.

Журналісти не могли зрозуміти і питали мене, чому. Я не зміг їм відповісти, бо ми не отримали відповіді ФІФА. Найбільше виграли агенти гравців. Агенти нажилися на війні. Вони кажуть, що підтримують Україну, але гроші, які могли б піти нам на інвестиції у гравців та розвиток, пішли агентам. Раптом у них з'явилися гравці, які були майже безкоштовними, і вони могли домовитися про значно більші гонорари з клубами, яким їх продали.

Ми фінансуємось коштом призових грошей УЄФА, продажу квитків та додаткових послуг на стадіонах Ліги чемпіонів. Ми нічого не отримуємо від глядачів в Україні, оскільки зараз це заборонено. Ми вже майже чотири роки не маємо фанатів. Спочатку COVID-19, потім війна", – резюмував Палкін в інтерв'ю The National.

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