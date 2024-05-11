Манчестер Сіті розібрався на виїзді з Фулхемом у матчі 37 туру АПЛ (4:0). Звіт гри читайте на "Футбол 24".

Ман Сіті, який несеться до чергового титулу, виходив на старенький Крейвен Коттедж за сьомою перемогою поспіль. "Містяни" поступалися Арсеналу лише одним пунктом, маючи гру в запасі.

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Гості дуже швидко підтвердили свої претензії на чемпіонство. Гвардіол і Де Брюйне розіграли банальну стіночку, яка звершилась 4-м голом хорвата в АПЛ. Усі свої м'ячі він забив у семи останніх поєдинках.

Once again Josko Gvardiol is on the scoresheet for @ManCity



He receives the ball from Kevin De Bruyne, dribbles past the defender and slots in with his right foot!#FULMCI pic.twitter.com/3RKuq2spx9 — Premier League (@premierleague) May 11, 2024

Вже за кілька хвилин підопічні Пепа могли подвоїти перевагу. Бессі помилився на рівному місці, Де Брюйне подав на дальню стійку, а Бернарду скинув під удар Холанду. Норвежець, який у минулому турі оформив покер у ворота Вулвз, промахнувся з близької відстані.

У центральному матчі туру Арсенал зіграє на Олд Траффорд з МЮ. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: перемога "канонірів". Коефіцієнт на успіх Арсенала – 1,39. Потенційна звитяга МЮ – 7,29, а нічия – 5,29. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,31.

В середині першого тайму Ман Сіті втратив Аке через травму. Замість нідерландця на полі з'явився ветеран Кайл Вокер, який несподівано розпочинав у запасі. "Містяни" продовжували контролювати гру, а найкращий момент забити вдруге втратив Аканджі. Відгукнувшись на ідеальну подачу Де Брюйне, швейцарський захисник з меж воротарського пробив над поперечкою. Натомість Фулхем до перерви не завдав жодного удару – Едерсон відпочивав.

Після перерви картина не змінилась. Ман Сіті атакував, а Фулхем лише відбивався. Зрештою "містянам" вдалося створити собі комфортний гандикап. Бернарду прорвався до штрафного і впав після зіткнення з суперником, проте м'яч відскочив до Фодена, який більярдним ударом зробив рахунок 2:0. А згодом свій перший дубль у кар'єрі оформив несподіваний герой Ман Сіті Йошко Гвардіол. Хорват на дальній стійці замкнув подачу від Бернарду.

Вже у компенсований час Діоп збив у власному штрафному Альвареса і був вилучений за другу жовту. Аргентинець з "позначки" впевнено переграв Лєно (4:0). У підсумку Ман Сіті здобув легку перемогу і щонайменше до завтра, коли Арсенал зіграє з МЮ, обійшов "канонірів" на два очки. Фулхем залишився на 13-й сходинці.

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