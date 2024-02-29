Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду вляпався в халепу через свою нестриманість.

У матчі проти Аль-Шабаба фанати провокували португальську зірку, викрикуючи "Мессі! Мессі!". Кріштіану Роналду відреагував на дії фанатів, помахавши рукою біля свого паху.

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Після інциденту нападник Аль-Насра спробував пояснити свої дії, сказавши: "Я поважаю всі клуби. Жест радості виражає силу та перемогу, і це не соромно. Ми звикли до цього в Європі". Утім, дисциплінарна комісія ліги не оцінила виправдання Роналду. Кріштіану отримав дискваліфікацію на один матч та має заплатити 2,6 тисячі доларів штрафу, повідомляє Globo.

Таким чином, нападник пропустить матч чемпіонату Саудівської Аравії з Аль-Хаземом, який відбудеться в п'ятницю, 29 лютого.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду у поточному сезону зіграв за Аль-Наср у 29 матчах у всіх турнірах. В активі португальця 28 голів та 11 результативних передач.

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