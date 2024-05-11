Шахтар – Динамо: відео гола – Судаков вивів донеччан вперед
18:47 - Читать на русском
Шахтар грає з Динамо в рамках 28-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Донеччани, які в разі перемоги ставали чемпіонами, набагато активніше почав матч. Динамо витримало стартовий тиск і поступово почало гостро відповідати.
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Коли гра стала більш рівною, Шахтар заробив пенальті. Вівчаренко зіграв рукою, але арбітру знадобився VAR, щоб це побачити. З 11-ти метрів бив Судаков і був точним.
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