"Цього сезону був Гамбург, минулого – Варшава. Легія минулого року не грала в єврокубках, тож подивитися на нас прийшло багато вболівальників. Цього року вони грають у єврокубках, тож нам не було сенсу грати з ними в одному місті.

У Гамбурзі вже 20 років не було футболу Ліги чемпіонів. Для нас це був експеримент, і він спрацював. До цього у Польщі проживало понад три мільйони українських біженців плюс українці, які мешкали там до війни. Коли ми грали, стадіон був повний.

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Ми постійно пересуваємось. В Україні на внутрішні ігри ми не можемо літати. Україна – велика країна, але на ігри нам доводиться їздити автобусом. Це може зайняти п'ять, шість, вісім годин в один бік.

У звичайні дні ми залишаємось у Львові. Але що це означає? Ми знімаємо готель за містом, і навпроти готелю у нас є тренувальний майданчик. Сім'ї футболістів мешкають за межами Львова, Києва чи за кордоном. Гравці тренуються та повертаються до готелю. Вони не прокидаються зі своїми близькими.

Перш ніж зіграти у Німеччині, ми поговорили з тамтешніми людьми, і їм сподобалася ця ідея. Це був ризик, але на матч проти Антверпена прийшло 40 000 людей – 90 відсотків це німці. Ми не знали, якою буде реакція на нас, але німецький народ нас підтримав. І вони підтримували нас ще більше, коли ми добре зіграли та перемогли Барселону. Що наступного сезону? Ми не можемо грати в Україні, маємо плани переїхати в Дюссельдорф. Я сподіваюся, що нас знову підтримають", – заявив Палкін в інтерв'ю The National.

Нагадаємо, місцева Фортуна Дюссельдорф сидить у другій Бундеслізі і навряд найближчим часом зможе потішити фанатів єврокубками. Головний стадіон міста – Меркур Шпіль-Арена, який вміщує 54 600 осіб.

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