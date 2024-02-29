На своєму офіційному сайті ФІФА оприлюднила дати проведення клубного чемпіонату світу. Турнір пройде у США. Він розпочнеться 15 червня і триватиме до 13 липня 2025 року.

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У змаганні візьмуть участь 32 клуби, які представлятимуть різні конфедерації. Вони будуть поділені на вісім груп по чотири команди в кожній. На груповому етапі зіграють по одному матчу проти кожного суперника у своїй групі. Потім на стадії 1/8 фіналу розпочнеться фаза плей-офф у досить класичному форматі.

УЄФА представлять дванадцять клубів, а Південну Америку – шість учасників. Азія, Африка та КОНКАКАФ відправлять на клубний ЧС-2025 по чотири команди. У кожній конфедерації переможці основного змагання (Ліги чемпіонів, Кубка Лібертадорес) автоматично проходять кваліфікацію.

Наразі відомо вже 19 клубів-учасників. З 12 представників від Європи кваліфікувалися вісім команд: Челсі, Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту та Бенфіка.

Нагадаємо, що у 2023 році Манчестер Сіті виграв клубний чемпіонат світу, обігравши у фіналі Флуміненсе з рахунком 4:0.