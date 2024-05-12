У таборі "синьо-жовтих" визначились з переліком футболістів, які представлятимуть нашу державу на юнацькому чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз оприлюднив список футболістів, які будуть готуватися до Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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До основної групи потрапили 24 футболісти. Найбільше представництво у заявці мають три українських клуби – Динамо (4 гравці), Шахтар і Рух (по 3 виконавці). Окрім того, у переліку присутні одразу 12 легіонерів.

Воротарі: Назар Макаренко (СК Дніпро-1), Олександр Петренко (Байєр, Німеччина), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).

Захисники: Олексій Рибак, Дем'ян Третяк (обидва – Динамо Київ), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва – Шахтар), Максим Баршак (Рух), Кирило Дігтяр (Металіст), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Дмитро Варивода (Адміра, Австрія).

Півзахисники: Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва – Динамо Київ), Назар Бондар (Рух), Євгеній Гармаш (Шахтар), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Попов (Емполі, Італія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія).

Нападники: Іван Денисов (Рух), Артем Степанов (Байєр, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо Дрезден, Німеччина), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина).

Нагадаємо, чемпіонат Європи U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня. Україна виступатиме у групі А, де її суперниками стануть Сербія, Чехія та Кіпр.

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