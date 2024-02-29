Ньюкасл розглядає трансфер українця у літнє трансферне вікно, стверджує Defensa Central.

Довбик зацікавив найбагатший клуб світу – бомбардир Жирони спровокував "війну топ-чемпіонатів"

"Сороки" занепокоєні травматичністю свого основного кіпера Ніка Поупа. Ось і в цьому сезоні він вилетів на 5 місяців через пошкодження плеча. Лунін чудово скористався своїм шансом у Реалі, тому влітку матиме чимало "залицяльників".

Ньюкасл (клуб з найбагатшими власниками у світі) готовий запропонувати Андрію 6 млн євро на рік – це удвічі більше, ніж дає Мадрид для продоження контракту. Якщо українець домовиться зі "сороками", то Реал буде змушений вести переговори щодо продажу. Чинна угода до 2025 року не дає "вершковим" великого простору для маневру, а Ньюкасл за розумну ціну може отримати якісного молодого кіпера.

Лунін поставив Кепі мат, а Перес вимагає переговорів: іспанські ЗМІ – про воротарське диво в Реалі