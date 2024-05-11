Шахтар та Динамо зустрілись у поєдинку 28-го туру УПЛ на Арені Львів. Читайте огляд матчу, який відбувся 11 травня 2024 року, в цій новині на "Футбол 24".

Центральний поєдинок 28-го туру УПЛ розпочався о 18:00. До гри Шахтар підходив у більш вигідному становищі, адже мав перевагу в 4 очки над Динамо. У стартових складах команд відзначимо відсутність зіркових ветеранів – Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко залишились в запасі своїх команд.

Шахтар – Динамо: відео гола – Судаков вивів донеччан вперед

Шахтар вийшов на поєдинок зарядженим та з перших хвилин пішов в атаку. Вже на 1-й хвилині "гірники" заробили кутовий, але до небезпеки це не призвело. Арбітр з перших хвилин показав, що даватиме грати командам – Бондар, здавалося б, жорстко зупинив прорив Кабаєва з власної половини, але фол тут не зафіксували. Перший удар стався на 6-й хвилині: Судаков змістився з флангу та пробив – повз ближній кут. Стартові 10 хвилин повністю за Шахтарем – Динамо лише відбивалось. Сікан отримав м'яч у штрафному після вкидання з ауту та пробив – Бущан забрав м'яч до рук після рикошету.

Конопля спробував пробити метрів з 30-ти – знову повз ворота. Динамо нарешті відповіло – Шапаренко віддав Кабаєву на лівому куті штрафного, Владислав прокинув та пробив – Різник відбив удар по центру, а Волошин невдало добивав (Назар ще й опинився у положенні поза грою). Перший кутовий Динамо на 20-й хвилині – удар Буяльського заблокував захисник. Розіграш вийшов невдалим та ледь не завершився контратакою "гірників", але Дячук притримав Кевіна. Кияни трохи перехопили ініціативу, а Шахтар відчутно меншими силами летів пресингувати захист суперника.

Судаков прокидає м'яч повз Попова та падає в штрафному – арбітр не повірив та показав зірці Шахтаря жовту за симуляцію. Буяльський після боротьби з Судаковим залишився на газоні, а Шахтар продовжив атаку, яка завершилась заблокованим ударом Сікана – м'яч поцілив у руку захиснику Динамо. Ще й спалахнула сутичка через Кевіна, а арбітр пішов переглядати VAR, і все ж призначив пенальті. Судаков з позначки розвів Бущана та м'яч по різних кутах – 1:0!

Динамо одразу ледь не відігралось. Тимчик небезпечно пробив з-за меж штрафного. Різник потягнув, але відбив у бік, де був Шапаренко, але Микола в дотик пробив повз ворота. Після цього моментів поменшало, але гра залишалась вогняною – команди боролись за м'яч по всьому полю. Особливо відзначимо Шапаренка, який був аж надто заведений та агресивно вступав у боротьбу, через що розгорівся конфлікт з Бондарем. Перший тайм завершився за мінімальної переваги Шахтаря – 1:0.

Шовковський замінив Волошина в перерву, випустивши наддосвідченого Ярмоленка. Динамо на старті другої половини захопило ініціативу, але з моментів вдалось створити лише заблокований удар Ваната, який міг віддати партнерам у більш вигідній позиції. Шапаренко знову завівся, спочатку жорстко відібравши м'яч у Зубкова, а потім опинився на газоні після боротьби з Бондарем. Пушіч пустив у бій Траоре та Степаненка, знявши з гри Сікана та Бондаренка. Сейв матчу здійснив Різник після подачі з кутового – Попов у падінні пробив головою, але Дмитро у стрибку відбив удар.

Шахтар розігнав швидку контратаку після ще одного кутового, але Дячук зумів перехопити, здавалося б, гольову передачу на Траоре. Ванат спробував пробити з-за меж штрафного – Різник забрав м'яч до рук. Владислав отримав жовту за удар ліктем у живіт Матвієнка – нападника можна було і вилучити за це. Кевін спробував пробити з-за меж штрафного – неточно. Динамо відповіло пострілом Бражка – над поперечкою.

Попов став головною дійовою особою на полі. Спочатку в одному епізоді повалив на газон Траоре та Кевіна, а потім ледь не замкнув навіс з кутового "ударом скорпіона". Марлон Гомес замінив Судакова на останні 10 хвилин. Ярмоленко влетів у Кевіна, через що ледь не розгорілась сутичка – легенда киян отримав жовту.

Різник показав дива холоднокровності, на замаху прибравши одразу двох гравців Динамо. Арбітр додав 4 хвилини. Траоре міг поховати всі надії Динамо, коли Кевін обікрав Попова та розігнав контратаку, але африканець пробив повз дальню дев'ятку. Шапаренко все ж отримав жовту – Микола відверто врізався у Коноплю. Одразу ж "гірчичник" отримав Юхим за затримку часу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря, який став 15-разовим чемпіоном України, після чого спалахнула бійка, в якій червону отримав Егіналдо.