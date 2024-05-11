Українець вшосте поспіль вийшов у стартовому складі лондонців на матч АПЛ. Раніше з ним такого не траплялося.

Мудрик та Зінченко опинилися в принизливому рейтингу – перше місце дісталось провальній зірці Манчестер Юнайтед

Мудрик віддячив тренерському штабу за довіру, вже на восьмій хвилині відкривши рахунок. Також слід відзначити Коула Палмера, який віддав чудову передачу під забігання Михайла. До слова, це перший гол нашого земляка на клубному рівні за останні два місяці, "суха" серія тривала 10 матчів.

У нинішньому сезоні 23-річний українець провів уже 30 матчів в рамках АПЛ у складі Челсі. Цього Мудрику вистачило, щоб забити 6 голів та віддати дві результативні передачі.