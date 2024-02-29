Раніше вже повідомлялося, що адміністрація Андрія Павелка залишила у бюджеті УАФ дефіцит на кілька мільйонів євро. Новому президенту організації Андрію Шевченку доводиться шукати вихід з цієї ситуації.

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За інформацією Sport.ua, нове керівництво УАФ позичило в ділових партнерів близько 700 тисяч євро терміном на два місяці для нагальних потреб цієї громадської організації. Зазначається, що завдяки цим коштам збірна України зможе провести підготовчий збір в Іспанії перед вирішальними матчами кваліфікації на Євро-2024.

Нагадаємо, команда Сергія Реброва не змогла напряму пробитися на континентальну першість, тож у березні зіграє у плей-офф кваліфікації. У півфіналі Україна зустрінеться зі збірною Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться 21 березня в місті Зениця. У фіналі стикового раунду переможець цієї пари зіграє проти Ізраїлю чи Ісландії.

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