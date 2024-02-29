Епідемія травм викосила усіх лівих захисників "канонірів", тому на цю позицію довелося нгравати центрбека Якуба Ківйора. Втім, незабаром вибір Артети може стати значно ширшим.

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"Повернення Тімбера, Зінченка і Томіясу? Це можливо, але нам потрібно ще почекати і подивитися. Якщо все буде гаразд, то вони можуть бути доступні у понеділок проти Шеффілда", – цитує Артету Football London.

Нагадаємо, Зінченко не грав з початку лютого, коли отримав травму гомілки. Тімбер лише влітку перейшов з Аякса за 40 млн євро. Нідерландець розпочинав сезон у статусі основного лівого захисника, але в другому матчі за Арсенал "порвав" хрести і вилетів надовго.

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