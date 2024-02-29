СК Дніпро-1 скористався опцією продовження контракту з півзахисником команди Олексієм Гуцуляком. Угода діятиме до завершення сезону 2024/2025. Про це повідомляє прес-служба клубу.

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До слова, цим футболістом цікавилося Динамо. Кияни дуже довго "вели" Гуцуляка й справді розглядали можливість його підписання, але минулої зими Олександр Шовковський вирішив відмовитися від ідеї запрошення 26-річного гравця.

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк перебрався до складу дніпрян влітку 2021 року. Відтоді хавбек зіграв за СК Дніпро-1 66 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 10 асистів. У нинішньому сезоні він входить у трійку найрезультативніших гравців команди.

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