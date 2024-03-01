Кубок Португалії. 1/2 фіналу, перший матч

Спортінг – Бенфіка – 2:1

Голи: Гонсалвеш, 9, Дьокереш, 54 – Аурснес, 69

Лісабонські гранди зустрілися у півфіналі національного кубка. Спортінг мінімально виграв домашній матч, хоча мав колосальну перевагу. Анатолій Трубін, який традиційно захищав ворота Бенфіки, може радіти, що пропустив тільки два голи.

В обох епізодах український голкіпер не міг врятувати команду – удари були дуже точними, м'яч залітав у ворота від стійок. Вже в дебюті матч Гонсалвеш скористався навісом Юлманда та пробив Трубіна. На початку другого тайму Дьокереш проскочив Отаменді та не залишив Анатолію шансів.

Трубін тричі діставав м'яч з сітки, однак шедевральний гол Сантуша в компенсований час скасували через офсайд. Українець за такої гри не міг претендувати на хороший бал. Оцінка SofaScore – 6.7. Він забрав м'яч після слабких ударів Діоманде та Дьокереша.

Цікаво, що Бенфіка могла відскочити у цьому провальному матчі. Ді Марія створив два голи за три хвилини: ідеально навісив на Аурснеса, а потім сам чітко пробив у дальній кут. Однак гол аргентинця скасували, бо Тенгстедт з офсайда заважав голкіперу.