Українець відзначився дублем у шалених 4:3 і з трьома земляками вийшов у Екстраклясу – відео шедевра
Одна з найбільш українських команд в Європі святкує підвищення у класі.
Другий дивізіон Польщі, 32-й тур
Вісла Краків – Лехія Гданськ – 3:4
Голи: Родадо, 19, 89 (пен.), Ярох, 44 – Хлань, 32, 71, Нойгебауер, 45+3, 58 (обидва – пен.)
Вилучення: Хунка, 56, Коллі, 82 (обидва – Вісла)
Лехії для математичного оформлення підвищення потрібно було набрати одне очко у фінальних трьох турах. Гданська команда вирішила не відкладати справу у довгий ящик.
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Лехія влаштувала яскраву перестрілку на полі Вісли, яка нещодавно виграла Кубок Польщі. Головним героєм зустрічі став Максим Хлань. Український вінгер відзначився дублем на вагу перемоги. Перший м'яч – розкішний обвідний удар, другий – легке замикання прострілу у порожні ворота. 21-річний Хлань вже має 10 голів і 4 асисти у чемпіонаті. Непогано для колишнього дублера Зорі...
Лехія всього рік пробула в другому дивізіоні і може гарантувати собі чемпіонство, якщо в наступному турі здолає Арку. У складі першого новачка Екстракляси виступають аж 4 українців – воротар Сарнавський, хавбеки Желізко, Хлань та форвард В'юнник.
Перший гол Хланя:
Другий:
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