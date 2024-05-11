Одна з найбільш українських команд в Європі святкує підвищення у класі.

Другий дивізіон Польщі, 32-й тур

Вісла Краків – Лехія Гданськ – 3:4

Голи: Родадо, 19, 89 (пен.), Ярох, 44 – Хлань, 32, 71, Нойгебауер, 45+3, 58 (обидва – пен.)

Вилучення: Хунка, 56, Коллі, 82 (обидва – Вісла)

Лехії для математичного оформлення підвищення потрібно було набрати одне очко у фінальних трьох турах. Гданська команда вирішила не відкладати справу у довгий ящик.

Драма у фіналі Кубка Польщі: "іспанська" команда з другого дивізіону здолала "польський Тоттенхем"

Лехія влаштувала яскраву перестрілку на полі Вісли, яка нещодавно виграла Кубок Польщі. Головним героєм зустрічі став Максим Хлань. Український вінгер відзначився дублем на вагу перемоги. Перший м'яч – розкішний обвідний удар, другий – легке замикання прострілу у порожні ворота. 21-річний Хлань вже має 10 голів і 4 асисти у чемпіонаті. Непогано для колишнього дублера Зорі...

Лехія всього рік пробула в другому дивізіоні і може гарантувати собі чемпіонство, якщо в наступному турі здолає Арку. У складі першого новачка Екстракляси виступають аж 4 українців – воротар Сарнавський, хавбеки Желізко, Хлань та форвард В'юнник.

Перший гол Хланя:

MAKSSSYM KHLAN i przepiękna bramka! #WISLGD 1:1



Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ️https://t.co/Md1z3N7vih pic.twitter.com/5Jpy3z2lXY — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) May 11, 2024

Другий:

Maksym Khlan z kolejnym trafieniem! #WISLGD 2:4



Gole, skróty i akcje z boisk F1L na @polsatsport ️https://t.co/Md1z3N7vih pic.twitter.com/cu8MI2UJgz — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) May 11, 2024

"Мені дадуть шанс": український легіонер, який запалює у Європі, зізнався, чи погодився б грати за збірну Польщі