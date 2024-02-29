Каталонці планують залучити до команди зіркового гравця. Як повідомляє журналіст Жерар Ромеро, Деку зустрівся з агентами Ерлінга Холанда у Барселоні.

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Спортивний директор "блаугранас" провів в одному з ресторанів міста зустріч із Рафаелою Піментою та Максвеллом, які представляють інтереси ряду гравців, включаючи нападника Манчестер Сіті. Зазначається, що майбутнє Холанда стало однією із тем обговорення під час зустрічі. Президент Барселони Жоан Лапорта мріє побачити норвежця у клубі.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд провів за "містян" у поточному сезоні 30 матчів, забивши 27 голів. Чинна угода нападника з Манчестер Сіті діє до 2027 року.

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