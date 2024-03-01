Украина

Андрей Павелко освобожден из-под стражи после 8 месяцев в СИЗО. Андрею Шевченко пришлось занимать деньги в долг, чтобы организовать подготовку для сборной Украины.

Шахтер выбрал новый город для следующего евросезона. СК Днепр-1 официально продлил контракт лидера, которого хотело подписать Динамо. Карпаты могут подписать основного игрока Зари.

Кабинетные решения

Поль Погба узнал официальный вердикт относительно употребления допинга. Француз уже отреагировал на 4-летнюю дисквалификацию.

ФИФА официально утвердил даты революционного ЧМ – известны 19 клубов-участников из 32-х и место проведения турнира.

Шахтер рисковал получить бан в еврокубках – ФИФА угрожала "горнякам". Известна официальная дата рассмотрения скандального дела с матча Александрия – Шахтер.

Мир

Андрей Лунин может получить роскошную зарплату в самом богатом клубе мира – Реал предлагает вдвое меньше. Александр Зинченко близок к возвращению на поле. Анатолий Трубин проиграл лиссабонское дерби Спортингу в Кубке Португалии.

Мохамед Салах согласился на переход в Саудовскую Аравию. Криштиану Роналду дисквалифицировали за непристойный жест. Барселона мечтает подписать Холанда – Деку сделал первый шаг к трансферу лидера Манчестер Сити.