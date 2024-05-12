Королівський клуб сьогодні коронують за перемогу в чемпіонаті Іспанії-2023/24.

Реал став чемпіоном Іспанії-2023/24. Мадридці виграли Прімеру 36-й раз, здобувши титул задовго до кінця чемпіонату. Відрив від другого місце складає 15 очок, а Барселона взагалі йде третьою.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – Довбик подарував Луніну титул

Сьогодні організована церемонія нагородження. Футболісти Реала отримують трофей, слухають привітання в мерії Мадрида та презентують нагороду своїм вболівальникам на площі Сібелес.

Андрій Лунін в епіцентрі подій. Це вже другий чемпіонський титул для українця, однак тільки в цьому сезоні він став основним голкіпером Мадрида. Андрій провів 20 матчів у чемпіонаті.