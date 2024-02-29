Півзахисник Ювентуса та збірної Франції Поль Погба не зможе вийти на поле найближчим часом.

У серпні після матчу туринців з Удінезе француз здав позитивний тест на тестостерон. Повторна проба підтвердила початковий результат. У результаті Поля Погба відсторонили від футболу.

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Як інформує Repubblica, антидопінгова прокуратура остаточно дискваліфікувала півзахисника на чотири роки. Саме такий термін запитувала інстанція.

Нагадаємо, Поль Погба повернувся в Ювентус у 2022 році з Манчестер Юнайтед. У складі туринців він чотири рази здобував титул чемпіона Італії.

Раніше повідомлялось, що Ювентус розглядає розірвання контракту з Погба.

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