Шахтар виграв УПЛ та забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Через падіння в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втратила пряму путівку в основну сітку – навіть чемпіон мусить проходити кваліфікацію.

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Шахтар має стартувати в плей-офф раунді відбору, тобто для виходу в основну сітку потрібно пройти одного суперника (потенційних опонентів багато, наприклад: Динамо Загреб, Буде-Глімт, Црвена Звезда). "Гірники" будуть сіяні під час жеребкування.

Втім, у Шахтаря є шанс уникнути кваліфікації. Реал забронював собі місце в ЛЧ через внутрішній чемпіонат. Якщо "вершкові" виграють поточну Лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Борусію, то путівка чинного володаря трофея стане вакантною.

Вакантне місце перейде чемпіону (з найвищим коефіцієнтом) однієї з периферійних ліг. Шахтар очолює цей рейтинг, тобто перший на черзі. Успіх команди Луніна 1 червня в Лондоні гарантує "гірникам" осінь в Лізі чемпіонів.

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Борусія також формально забезпечила собі місце в ЛЧ. Але є нюанс. Дортмунд проходить не за звичайною квотою, а за розширеною (Бундесліга отримала додаткову квоту в Лізі чемпіонів завдяки хорошим виступам у цьому сезоні).

Зона ЛЧ у Німеччині розширилася до п'ятого місця. І саме на п'ятому місці фінішує Дортмунд. Резервісти Борусії вчора розгромно програли Майнцу та втратили всі шанси підійнятися в топ-4.

І тепер, у випадку перемоги у фіналі, Борусія зайде в Лігу чемпіонів, як володар трофея. А додаткова німецька квота зміститься на шосту команду Бундесліги (Айнтрахт). Шахтар же привілеїв не отримає.

Варто зазначити, що це зміщення путівок офіційно не прописане. Однак саме таку позицію УЄФА розтлумачило німецьким та італійським журналістам, які подавали запити.

Ліга чемпіонів змінює формат. Замість восьми груп з чотирма командами з наступного сезону основна сітка складатиметься із загального турніру на 36 учасників. У разі потрапляння туди, Шахтар опиниться в другому кошику.