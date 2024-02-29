"Андрій Павелко вийшов на свободу. Апеляційний суд міста Львова з енної спроби задовольнив його клопотання і звільнив з-під варти.

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Перевибори в УАФ пройшли успішно, тож ніякої загрози слідству він собою більше не являє. Так виходить?" – написав інсайдер Ігор Бурбас.

Нагадаємо, 16 червня минулого року суд відправив Павелко у СІЗО на 60 діб, але термін кілька разів продовжували. Проти нього відкрили справу про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелка відсторонили від посади президента УАФ, а нещодавні вибори безальтернативно виграв Андрій Шевченко.

Павелко був зацікавлений у тому, щоб Зозуля "шарашив" Шевченка, – журналіст