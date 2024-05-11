Головні новини 10 травня: Мбаппе попрощався з ПСЖ, скандал у матчі молодіжок Динамо і Шахтаря, Інгулець повернувся в УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 10 травня.
Україна
Сергій Ребров назвав дату, коли стане відома заявка збірної України на Євро-2024.
Динамо і Шахтар ледь не влаштували махач після юнацького Класичного – відео емоцій чемпіонської битви.
УПЛ та Зоря визнані критично важливими для економіки України – працівників забронюють від мобілізації.
Інгулець розбив Агробізнес і офіційно вийшов в УПЛ, Лівий берег гарантував собі плей-офф за вихід в еліту.
Світ
Кіліан Мбаппе офіційно оголосив про відхід з ПСЖ.
Революційний клубний ЧС під загрозою зриву – жадібній ФІФА погрожують судом.
Бразилія оприлюднила офіційну заявку на Копа Амеріка-2024 – 5-разового переможця ЛЧ викинули зі складу.
Зірка Баварії ризикує пропустити Євро-2024 – Тухель "наврочив" йому перед півфіналом ЛЧ проти Реала.
Українці за кордоном
Асист Довбика і передасист Циганкова не допомогли здолати Алавес – Жирона зіграла внічию на користь Барселони. Перед цим матчем українці дізнались, де гратимуть матчі Ліги чемпіонів наступного сезону.
Анчелотті не визначився з воротарською позицією на матч Ла Ліги – доля Луніна під питанням і на фінал Ліги чемпіонів.