4 березня 2024 року відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету, інформує прес-служба УАФ.

"Шахта дала 4 млн, і всі в Олександрії погодились розіграти дурку": екс-гендир Карпат підозрює змову в скандальній грі

Головне питання – ситуація, яка склалася у матчі 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (26 лютого). Команди розписали нічию 0:0, але потім спалахнув скандал імені Івана Калюжного. Півзахисник відіграв весь матч за Олександрію, хоча не був повторно заявлений за "жовто-чорних" після повернення з оренди в ЛНЗ.

Найімовірнішим вердиктом КДК виглядає технічна поразка команди Ротаня. Тоді Олександрія впритул наблизиться до зони перехідних матчів, а Шахтар завдяки двом "бонусним" очкам знову стане нарівні з Динамо у ролі тіньових лідерів УПЛ.

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