Бразилець виступає за Зорю на правах оренди, контракт 24-річного півзахисника належить бразильській Віла Нова. Луганський клуб має опцію викупу Джордана за 400 тисяч євро.

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Як стало відомо Футбол 24, Андерсон має шанс змінити клубну прописку. У підписанні футболіста зацікавлені Карпати. Також відомо, що Джордана у Зорю порекомендував Гліб Корнієнко, який нещодавно став головним скаутом у львівському клубі.

До слова, у складі Зорі в нинішньому сезоні бразильський легіонер відіграв 24 матчів, в яких забив один гол. Варто зауважити, що Андерсон Джордан неодмінно залишався основним гравцем луганців попри часту зміну тренерів.

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