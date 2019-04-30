Головні новини футболу 29 квітня: Стерлінг став найкращим в АПЛ, Арсенал-Київ покинув останнє місце в турнірній таблиці

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 квітня.

Європа

Зінченко продовжує підкорювати футбольну Англію та збирати компліменти тамтешніх ЗМІ. Стерлінг став найкращим гравцем АПЛ за версією журналістів.

Мілан вирішив не звільняти Гаттузо після чергового провалу, але в наступному сезоні хоче бачити головним тренером Саррі. Аталанта обіграла Удінезе і повернулася в зону Ліги чемпіонів.

Суперкубок Іспанії кардинально змінив формат. Баварія оголосила склад учасників Audi Cup-2019 та опублікувала календар турніру.

Форвард збірної Чехії загинув у ДТП, повертаючись після матчу з Кайсеріспором Кравця та Кучера. Гравці Антальяспора емоційно попрощались з одноклубником.

Україна

Арсенал-Київ впевнено обіграв Десну та нарешті покинув останнє місце в турнірній таблиці. Стали відомі суддівські призначення на матчі 27 туру УПЛ.

Циганков став найдорожчим українським футболістом в УПЛ, а Динамо досі не може пробачити Мораєсу перехід в Шахтар.

Українці за кордоном

Анрі готовий очолити Андерлехт Макаренка. Шальке Коноплянки теж визначився з головним кандидатом на посаду наставника.

Ференцварош Реброва буде серед несіяних команд під час жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.