Мілан додав Саррі до списку претендентів на посаду головного тренера, – ЗМІ

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду керманича італійського Мілана.

Італійський фахівець незабаром може повернутися на батьківщину, повідомляє Evening Standard.

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Кандидатура Саррі потрапила до сфери зацікавлень Мілана. Потенційно невдалий сезон "россонері" (міланці можуть знову не потрапити до Ліги чемпіонів за підсумками сезону) змушує босів клубу дослідити ринок, аби знайти заміну нинішньому керманичу Мілана Дженнаро Гаттузо.

Сам Саррі наразі в схожій ситуації із Гаттузо. Якщо Челсі не вийде до ЛЧ і не здобуде кубок Ліги Європи, то керівництво лондонців попрощається із 60-річним італійцем.

Мауріціо Саррі раніше називали серед претендентів на посаду головного тренера Роми.

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