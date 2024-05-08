– Чого забракло ПСЖ?

– Ми мали забити. У нас були можливості, але коли ти цього не робиш, коли ти неефективний в обох штрафних, складно вийти в наступний раунд. Не треба все викидати тепер. Ця команда дала дуже багато, вона намагалася зробити так, щоб кожен, хто був на стадіоні, пишався. Цього було замало. Нам доведеться розвивати те, що діяло, і продовжувати працювати, тому що ми ще маємо фінал Кубка Франції. Сезон не повинен закінчуватись, бо Кубок Франції – важлива мета.

ПСЖ – Борусія Д – 0:1 – відео гола та огляд півфіналу Ліги чемпіонів

– Чи вважаєте ви, що Борусія була сильнішою за вас?

– Я не знаю. Не треба принижувати опонента. Але, на мою скромну думку, вони мали перевагу лише у двох карних майданчиках. Потім усі робитимуть аналізи, але правда в тому, що вони раз чи двічі зайшли у наш і забивали. Ми ж часто заходили до них, але так і не зуміли забити. Це невблаганний факт. Я не дуже люблю говорити про нефарт. Коли ти сильний, то м'яч летить у ворота, а не стійку. Сьогодні ми були недостатньо сильні саме в атаці.

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– Особисто ви вважаєте, що достатньо зробили у цій дуелі?

– Я намагався допомогти своїй команді як міг. Цього виявилося замало. Коли ми говоримо про ефективність у завершенні, то я – перший відповідальний. Я той хлопець, який має забивати голи і вирішувати. Коли це працює, я забираю все світло, але коли не виходить, мені доводиться забирати і всю тінь. Із цим немає проблем. Я був першим, хто мав забити. Таке життя, тепер мені і команді потрібно змиритися.

– Як ви оцінюєте цю кампанію у Лізі чемпіонів?

– Якщо підбити підсумки, беручи до уваги новий проект із молодими гравцями, думаю, це не так уже й погано. У ПСЖ ми завжди хочемо перемагати. Зараз нам сумно. Я ще раз кажу: нам потрібно виграти Кубок Франції, тоді ми підіб'ємо підсумки. Сьогодні це не має жодного сенсу, – наводить слова Мбаппе L'Équipe.

Борусія повторно обіграла ПСЖ і сенсаційно вийшла у фінал ЛЧ – Хуммельс згадав Шахтар та разом з Фортуною зупинив Мбаппе