"Футбол 24" оглянув виступ Михайла Мудрика у поєдинку між Челсі та Вест Хемом, а також розглянув гру інших українців у АПЛ.

Челсі вдруге поспіль здобув перемогу, цього разу знищивши Вест Хем (5:0). Михайло Мудрик віддав передасист з кутового, проте досить блідо виглядав на фоні одноклубників. Через це склалось враження, що вінгер збірної України економить сили перед Євро-2024, на якому виступатимуть і "синьо-жовті".

Англійські ЗМІ вже озвучили можливий варіант порятунку Мудрика в Челсі – трансфер Георгія Судакова, з яким Михайло мав чудову зв'язку в Шахтарі та збірній України. Олександр Зінченко вчергове залишився на заміні, а єдиним українським гравцем, який також вийшов зі старту, був Ілля Забарний, який не найкращим чином відіграв проти Арсенала. Шанс отримав і Єгор Ярмолюк, який відіграв 25 хвилин проти Фулхема. Детальніше про виступи українців дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Челсі зім'яв Вест Хем і обійшов МЮ – Мудрик віддав передасист, створив пачку моментів, хет-трик поперечин, шоу Джексона