Аталанта на останніх хвилинах вирвала перемогу над Удінезе: 34-й тур Серії А, матчі понеділка

В рамках 34-го туру чемпіонату Італії Аталанта дотиснула Удінезе (2:0) та наблизилась до зони Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 34-й тур

Аталанта – Удінезе – 2:0

Голи: Де Рон, 81 (пен), Пашаліч, 85

Фіорентина – Сассуоло – початок о 22:00

Аталанта приймала на власному полі Удінезе. До 80-х хвилин на табло горіли нулі, хоча підопічні Гасперіні чинили неймовірний тиск: Пашаліч пробивав у каркас воріт, а класним ударам Гомеса та Сапати бракувало точності – втім, Де Паул у другому таймі також потривожив каркас воріт суперника. Зрештою, все вирішив випадок: на 81-й хвилині Сандро сфолив у штрафному Удінезе, арбітр призначив пенальті, а Де Рон впевнено його реалізував. Гості посипались і за чотири хвилини пропустили другий гол після пострілу Пашаліча з рикошетом – 2:0. Саме з таким рахунком матч і завершився.

Таким чином, Аталанта набрала 57 очок та наблизилась до четвертого місця на відстань одного залікового балу. Удінезе залишився на сімнадцятій позиції з 33 пунктами.

Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду