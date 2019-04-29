Арсенал-Київ впевнено переміг Десну та покинув останню сходинку в турнірній таблиці

В рамках заключного матчу 26-го туру УПЛ Арсенал-Київ завдяки голам Артура Авагімяна та Павла Оріховського переграв чернігівську Десну (2:0).

Перший тайм пройшов за повного контролю гри з боку Арсенала-Київ. "Каноніри" активніше працювали з м'ячем та почали загострювати зі стартових хвилин, а вже на 12-й Артур Авагімян у падінні замкнув подачу Калітвінцева точним ударом головою – 1:0. На 17-й він же міг оформити дубль, наважившись на постріл з дальньої дистанції, однак Литовка врятував "сіверян". На 26-й же голкіпер гостей був безсилим: Андрій Слінкін сфолив у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, а Павло Оріховський впевнено його реалізував – 2:0. Від такого удару Десна не відійшла, до самої перерви не створивши нічого цікавого біля воріт суперника.

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Другий тайм розпочався на зустрічних курсах, але гострішим був Арсенал-Київ. На 48-й хвилині господарі могли влаштувати супернику розгром, але складний постріл Калітвінцева з меж карного майданчика взяв Литовка. Яскраві моменти на цьому, в принципі, закінчилися – далі команди вели динамічну позиційну боротьбу з великою кількістю фолів, але без суттєвого загострення. Лише на останніх хвилинах Волков, Калітвінцев та Мудрик обмінялися неточними ударами з вбивчих позицій, але забити бодай ще один гол команди так і не змогли.

Таким чином, Арсенал-Київ набрав 21 очко та обійшов Чорноморець, посунувши його на останню позицію в турнірній таблиці. Десна з 35 заліковими балами у активі залишилась на сьомій сходинці.

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