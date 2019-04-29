Циганков став найдорожчим українським футболістом в УПЛ

Півзахисник Динамо Віктор Циганков став одним із найдорожчих гравців УПЛ за версією Transfermarkt.

Ціна на капітана київського Динамо Віктора Циганкова різко піднялась. Якщо ще 10 грудня минулого року Transfermarkt оцінював хавбека збірної України в 10 млн євро, то зараз його вартість дорівнює 13 млн.

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Ця надбавка дозволила 21-річному Циганкову вийти на друге місце в списку найдорожчих виконавців нашої Прем'єр-ліги. На вершині реєстру розташувався бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі (18 млн євро). А Віктор разом з Тайсоном ділять друге-третє місця.

Таким чином, обійшовши Тараса Степаненко (10 млн євро) і Марлоса (11 млн євро), саме Циганков зараз є найдорожчим українським виконавцем УПЛ.

Стосується позиції Циганкова в списку найдорожчих футболістів збірної України, то тут попереду – Андрій Ярмоленко з Вест Хема (20 млн євро) і універсал з Манчестер Сіті Олександр Зінченко (15 млн євро). Динамівець вже третій.

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