Асоціація футбольних журналістів назвала найкращого гравця сезону в АПЛ – це не ван Дейк

Вслід за Асоціацією професіональних футболістів журналісти назвали найкращого гравця сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Рахім Стерлінг визнаний найкращим гравцем сезону 2018/19 в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футбольних журналістів.

Стерлінг – найкращий молодий гравець року в АПЛ

За вінгера Манчестер Сіті проголосували 62 % опитаних представників медіа. Молодий англієць на 100 голосів випередив оборонця Ліверпуля Вірджила ван Дейка, якого напередодні назвала найкращим Асоціація професіональних футболістів. Третім в опитуванні став форвард "містян" Серхіо Агуеро.

У нинішньому сезоні Стерлінг провів 32 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 17 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

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