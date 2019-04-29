"Хроніки ненависті": Буяльський і Бойко проти Мораєса – "він продався, треба ж бути людяним"

FootballHub опублікував закулісся конфлікту форварда Шахтаря Жуніора Мораєса з його партнерами по збірній України і колишніми одноклубниками в Динамо.

Черговий пекельний матч для колишнього нападника Динамо в Києві. Повішана лялька Мораєса на трибунах НСК Олімпійський, незабитий пенальті та емоції від екс-партнерів Дениса Бойка і Віталія Буяльського. Що ж там було насправді, дивіться на відео у версії динамівців.

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"Цікаво назвав Мораєса у підтрибунці? Я його не називав перший. Йшов сходами, а він – з дитиною на руках. Він раз мені сказав, я промовчав. Не буду говорити, що саме. Вдруге сказав, я обернувся і подивився. Він каже: "Так-так, тобі". Сказав йому все, що про нього думаю. Нічого не приховуючи.

Слова, що він продався? Ну, звичайно, а що ні? Це моя особиста думка. Так само йому пропонували контракт у Динамо, якщо я не помиляюся. Людина в обличчя каже одне, а коли йде, зовсім інше. Треба ж бути людяним", – емоційно прокоментував ситуацію Буяльський.

"Футбол 24" пропонує своїм читачам висловитись, чи вплине цей конфлікт на атмосферу у збірній України.