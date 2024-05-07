Головні новини 6 травня: СК Дніпро-1 обіграв Кривбас, Судакова хоче Челсі, знищення МЮ, хайп навколо Довбика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 травня.
Україна
СК Дніпро-1 переміг Кривбас у нудному матчі – "шантаж" Юрія Максимова не дозволив криворіжцям достроково взяти бронзу. Верес оформив камбек з Минаєм у ключовій боротьбі за виживання – закарпатці однією ногою вже у Першій лізі.
Георгій Судаков може стати партнером Мудрика в Челсі – лондонці вже розпочали переговори з Шахтарем. Динамо встановило рекорд чемпіонатів України. Основний гравець Динамо запізніло отримав 3 матчі дискваліфікації.
Європа
МЮ без Бруну знищили в історичному матчі – Крістал Пелас забив чотири й викинув "дияволів" із зони єврокубків. Фонсека зазнав шаленого фіаско – Лілль дивом програв Ліону та віддалився від Ліги чемпіонів. Аталанта піднялася в зону ЛЧ, здобувши вольову перемогу над Салернітаною. Хаві загрожує принизлива відставка: у клубі анонсують ультиматум і "травматичні рішення".
Хайп навколо Довбика
Довбика рекомендують в Ліверпуль на заміну мемному марнотрату. Артема порівнюють з чемпіоном світу, а фани Барси кусають лікті – Іспанія оспівує українця після перформансу в Ла Лізі. "Відповів на виклик Беллінгема": мадридська преса хвалить Довбика і критикує Циганкова за матч з Барсою.