Україна

СК Дніпро-1 переміг Кривбас у нудному матчі – "шантаж" Юрія Максимова не дозволив криворіжцям достроково взяти бронзу. Верес оформив камбек з Минаєм у ключовій боротьбі за виживання – закарпатці однією ногою вже у Першій лізі.

Георгій Судаков може стати партнером Мудрика в Челсі – лондонці вже розпочали переговори з Шахтарем. Динамо встановило рекорд чемпіонатів України. Основний гравець Динамо запізніло отримав 3 матчі дискваліфікації.

Європа

МЮ без Бруну знищили в історичному матчі – Крістал Пелас забив чотири й викинув "дияволів" із зони єврокубків. Фонсека зазнав шаленого фіаско – Лілль дивом програв Ліону та віддалився від Ліги чемпіонів. Аталанта піднялася в зону ЛЧ, здобувши вольову перемогу над Салернітаною. Хаві загрожує принизлива відставка: у клубі анонсують ультиматум і "травматичні рішення".

Хайп навколо Довбика

Довбика рекомендують в Ліверпуль на заміну мемному марнотрату. Артема порівнюють з чемпіоном світу, а фани Барси кусають лікті – Іспанія оспівує українця після перформансу в Ла Лізі. "Відповів на виклик Беллінгема": мадридська преса хвалить Довбика і критикує Циганкова за матч з Барсою.