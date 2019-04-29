Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду

"Футбол 24" розставляє головні акценти вікенду в топ-лігах, протягом якого в Іспанії визначився чемпіон, в Англії та Німеччині продовжилася запекла боротьба за титул, Мілан потрапив у чергову кризу, а ПСЖ зазнав епічного фіаско.

Мессі знову робить Барселону королевою Іспанії

Барселона вдруге поспіль стала чемпіоном Іспанії. Каталонці вигравали титул 8 разів за останні 11 років. Жерар Піке вже заявив, що повторити щось подібне буде важко навіть "синьо-гранатовим".

Мессі змінив історію – Барселона здійснила неймовірний ривок у "трофейній гонці" з Реалом

Чемпіонським став матч 35-го туру Прімери проти Леванте. Ліонель Мессі не потрапив до стартового складу, але, як і впродовж усього сезону, саме аргентинець став героєм зустрічі. Лео вийшов на поле відразу після перерви і в середині другого тайму забив єдиний гол матчу. Для Мессі це вже 10 перемога в чемпіонаті Іспанії, що є рекордом для іноземців в історії Ла Ліги.

Вже зараз можна говорити, що повернення Зінедіна Зідана в Реал не виправдало очікувань. Звісно, від француза очікують перебудови команди під час міжсезоння. Однак кінцівку сезону "вершкові" проводять так само нерівно, як і увесь чемпіонат. Зокрема в останньому матчі мадридці мінімально поступилися Райо Вальєкано, який на той момент перебував на дні турнірної таблиці. Також цікаво, що вперше під керівництвом Зідана Реал не зміг забити у двох матчах поспіль. Очевидно, що на "королівський клуб" чекає кадрова революція, адже сезон без трофеїв – це зовсім не те, чого очікує Флорентіно Перес.

Райо Вальєкано – Реал Мадрид: крута перемога "бджіл", ганебний футбол "бланкос" та відсутність альтернативи Бензема

Якщо з першою трійкою Ла Ліги все вже зрозуміло, то на останню путівку в Лігу чемпіонів від Іспанії серйозно претендують відразу 3 команди: сенсаційний Хетафе та більш досвідчені Севілья з Валенсією. Цікаво, що звітний тур всі три команди синхронно програли. Календар також не дає командам жодної переваги. Так у Севільї та Хетафе ще є матчі проти Барселони і Атлетіко відповідно, але й Валенсія відстає від конкурентів на 3 очки та ще й досі виступає у єврокубках. Словом, спрогнозувати, хто посяде 4 місце наразі дуже складно.

Манчестер Сіті та Ліверпуль не здаються – АПЛ в очікуванні найзахопливішої розв'язки в історії

Ліверпуль відкривав програму 36-го туру поєдинком проти Хаддерсфілда, який вже вилетів з АПЛ. Команда Юргена Клоппа без проблем знищила аутсайдера і знову ненадовго вирвалась вперед. Манчестер Сіті у гостях грав проти міцного Бернлі і з допомогою Олесандра Зінченка, який знову відіграв увесь матч, здобув чергові 3 очки.

Чому Зінченко розлютив зірку Манчестер Сіті, та як Гвардіола розсудив їх – англійські ЗМІ оцінили українця після Бернлі

В турнірній таблиці АПЛ "містяни" випереджають мерсисайдців на один пункт. Цікаво, що це лише другий випадок в історії найвищого дивізіону чемпіонату Англії, коли дві команди набирають більше 90 очок. Перший трапився у сезоні 1970/71, героями якого були Арсенал (94) та Лідс 91). Очевидно, що Ліверпуль та Манчестер Сіті покращать ці цифри.

Гвардіола – фахівець із внутрішнього домінування, або Чому доля титулу АПЛ вже вирішена

Справжнє божевілля відбувається у боротьбі за 3 і 4 місця, на які досі претендують відразу 4 топ-клуби. Однак за останні три тури здобути бодай одну перемогу вдалося лише Тоттенхему. Арсенал програв тричі, Манчестер Юнайтед – двічі. Челсі теж набрав лише 2 очки, але цього вистачило, щоб принаймні тимчасово закріпитись у зоні Ліги чемпіонів. Вичерпно прокоментував цю ситуацію Хуан Мата: "Здається, ніхто не хоче посідати 3 і 4 місця в АПЛ".

Манчестер Юнайтед – Челсі: війна чотирьох за місце під сонцем Ліги чемпіонів, парад травм та "казковий" Де Хеа

Тим часом індивідуальні нагороди вже знайшли своїх володарів. Асоціація професіональних футболістів Англії (PFA) визнала найкращим гравцем сезону захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка. Нідерландець – перший захисник, який здобув цей приз, після Джона Террі в сезоні 2004/05.

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг став найкращим молодим гравцем за версією PFA. Водночас Асоціалція журналістів головну нагороду сезону теж вручила гравцеві "містян".

Бернлі – Манчестер Сіті: Зінченко як третій найкращий і переписування історії, або Долю лідерства вирішують 40 мм

Дербі д'Італія виправдало очікування, Гаттузо – знову лузер

Ювентус став чемпіоном Італії ще минулого тижня. Наставник туринців Массіміліано Аллегрі заявив, що залишок сезону розглядає як можливість для тактичних експериментів. Не переконав його навіть статус дербі проти Інтера. Аллегрі за 185 матчів на чолі "старої синьйори" в Серії А 180 разів вносив зміни у стартовий склад, порівняно з попереднім поєдинком.

Інтер розписав нічию з Ювентусом: Роналду ефектно відповів на розкішний гол Наінгголана, чемпіонів врятував Щенсни

Цілком слушно можна сказати, що зустріч Ювентуса та Інтера виправдала всі очікування. Було помітно, що команди не відчувають тиску через турнірне становище і намагаються дарувати глядачам задоволення. Шедевр Наінгголана став ефектним початком протистояння, Кріштіану забив 600-й гол в клубній кар'єрі після блискучої комбінації, а вболівальники "нерадзуррі" не втратили нагоди потролити Ювентус через виліт з Ліги чемпіонів.

Майбутнє Дженнаро Гаттузо на Сан-Сіро знову опинилося під загрозою. Мілан здобув лише одну перемогу в останніх 8 матчах і ризикує не потрапити у Лігу чемпіонів. Після поразки від Торіно керівництво "россонері" провело зустріч з командою відразу на стадіоні. А сьогодні вдень наставника викликали на нараду в головний офіс команди. Італійська преса стверджує, що Ріно не залишить свою посаду до кінця сезону, і лише влітку Мілан очолить інший фахівець. Однак не виключено, що клуб спробує повернути собі 4 місце вже з новим головним тренером.

Літри ігристого, вершки Турина, обійми Аллегрі та Роналду, шампанські очі Барцальї – як Ювентус святкував чемпіонство

Наполі забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні, а Дріс Мертенс, забивши у ворота Фрозіноне, зрівнявся з Дієго Марадоною у списку найкращих бомбардирів в історії "партенопейців" – в обох наразі по 81 голу і 3 місце у рейтингу.

Баварія не скористалася подарунком Борусії Д

Дортмундська Борусія не витримала тиску гонитви за чемпіонство. Спочатку "джмелі" розтринькали солідну перевагу, а за 3 тури до кінця першості могли відпустити Баварію на 4 очки. Скандальне рурське дербі несподівано виграв Шальке. Цікаво, що команда Євгена Коноплянки, який через травму ризикує в нинішньому сезоні більше не зіграти, в другому виїзному матчі з Борусією поспіль забиває 4 голи. Такого не траплялося 45 років.

Борусія Д – Шальке: скандальне дербі з червоними і хвалою російського терориста – кращий за Мессі постраждав від фанатів

Попри всі скарги "жовто-чорних" на суддівство, підсумок матчу закономірний. Борусія не виглядала тим, колективом, який хоче перемогти. В такій ситуації говорити про чемпіонство зовсім немає сенсу.

Баварія грала на день пізніше і могла піти у відрив. Однак мюнхенці були близькими до того, щоб повторити долю своїх головних переслідувачів. Нюрнберг, який відчайдушно бореться за збереження прописки у Бундеслізі, ледь не залишив лідера з носом. Вже у компенсований арбітром час у ворота мюнхенців призначили пенальті, але Лайбольд не зміг переграти Ульрайха. Тепер Баварія випереджає Борусію на 2 очки. Відставання не здається критичним, але дортмундцям буде важко вибороти титул.

"Боягуз" Коноплянки провалився, а екс-коуч Ярмоленка покращив Байєр – як вплинули зміни тренерів на клуби Бундесліги

Лідери зневірились у перспективах ПСЖ

Тепер вже можна сміливо говорити, що ПСЖ провалив нинішній сезон. Титул чемпіона Франції, звісно, важливе досягнення. Однак, зважаючи на силу тамтешнього чемпіонату і можливості парижан, Томас Тухель не може бути задоволеним першим роком своєї роботи на чолі команди, який завершить лише з одним трофеєм.

Ренн у видовищному матчі переміг ПСЖ в серії післяматчевих пенальті та став володарем Кубка Франції

Керівництво ПСЖ вже кілька років говорить про необхідність досягти чогось значного на європейській арені. Однак парижани в черговий раз епічно вилетіли з Ліги чемпіонів, виступи в Кубку французької ліги припинили на стадії 1/4 фіналу, а на вихідних програли фінал національного кубка.

Поразка від Ренна не стане фатальною, але цілком може бути показовою. Лідери команди зовсім не поважають колектив. Кіліан Мбаппе заробив непотрібне вилучення наприкінці додаткового часу, а Неймар після матчу побився з фанатом. Бразилець вже отримав дискваліфікацію в ЛЧ, а тепер, очевидно, його спіткає та ж доля і у Франції. Ці події свідчать про те, що зірки більше не вірять у цей проект. ПСЖ буде важко втримати лідерів, а купити нових топ-гравців буде ще важче.

Українці здобули історичне чемпіонство в Угорщині

Ференцварош здобув ювілейне 30-те чемпіонство у своїй історії. При цьому сталося це ще до виходу команди Сергія Реброва на матч 30-го туру проти Гонведа. Головний конкурент "Фраді" – Віді – втратив очки, після чого столична команда вже стала недосяжною в турнірній таблиці.

Ребров, Петряк, Харатін та компанія відсвяткували чемпіонство Ференцвароша – файєри, відра з водою та інші миттєвості

Відзначимо, що до історичного успіху угорців долучилося відразу троє українців: Сергій Ребров очолив Ференцварош у серпні минулого року. Іван Петряк, який виступає за "Фраді" на правах оренди, в нинішньому сезоні став одним із лідерів команди, забив 6 голів та віддав 11 асистів. Ігор Харатін приєднався до Ференцвароша взимку. Екс-хавбек Зорі забив 2 голи та оформив 3 результативні передачі.

Золоті 90-ті: Роналдо, Чілаверт, Батістута, пасивний секс і ще 21 фото "старої школи" – усе, як ви любите