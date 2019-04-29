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Анрі запропонував свої послуги Андерлехту Макаренка

14:50 95 Читать на русском
Анрі запропонував свої послуги Андерлехту Макаренка
Тьєррі Анрі / фото із соцмереж

Колишній тренер французького Монако Тьєррі Анрі продовжує пошуки нового місця роботи.

Француз запропонував свої послуги брюссельському Андерлехту, повідомляє Het Laatste Nieuws.

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Керівництво "пурпурно-білих" шукає нового наставника для команди, що провалила сезон 2018/19. Прізвище Анрі є в списку претендентів на крісло тренера, але всерйоз боси Андерлехта його кандидатуру не розглядають. До слова, за столичний гранд виступає українець Євген Макаренко.

Анрі з жовтня по січень працював із Монако, та не зміг підняти монегасків із зони вильоту. Раніше він працював асистентом Роберто Мартінеса в збірній Бельгії.

Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгія Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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