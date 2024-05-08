Рух вимагає в УАФ замінити арбітра матчу проти Оболоні – відома причина
Керівництво львівського клубу просить головний футбольний орган країни призначити іншого арбітра на матч 28-го туру УПЛ.
Рух офіційним листом звернувся до Голови комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль з проханням замінити головного рефері майбутнього матчу чемпіонату України проти київської Оболоні.
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На поєдинок було призначено Олександра Шандора, однак "жовто-чорні" вимагають іншого суддю. Причина такого звернення Руха зрозуміла – Шандор представляє місто Львів. У своєму листі клуб зазначає, що не ставить під сумнів кваліфікацію 35-річного фахівця, але не хоче чинити зайвий тиск на рефері та вважає, що дане призначення є неетичним щодо Оболоні.
Нагадаємо, після зміни керівництва УАФ всі призначення арбітрів на матчі УПЛ відбуваються шляхом жеребкування.
Дуель між Оболонню та Рухом відбудеться у суботу, 11 травня, на Оболонь Арена. Початок гри о 15:30.
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