Рух офіційним листом звернувся до Голови комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль з проханням замінити головного рефері майбутнього матчу чемпіонату України проти київської Оболоні.

Український суддя сенсаційно отримав призначення на півфінал єврокубка – доведеться працювати з кривдником України

На поєдинок було призначено Олександра Шандора, однак "жовто-чорні" вимагають іншого суддю. Причина такого звернення Руха зрозуміла – Шандор представляє місто Львів. У своєму листі клуб зазначає, що не ставить під сумнів кваліфікацію 35-річного фахівця, але не хоче чинити зайвий тиск на рефері та вважає, що дане призначення є неетичним щодо Оболоні.

Нагадаємо, після зміни керівництва УАФ всі призначення арбітрів на матчі УПЛ відбуваються шляхом жеребкування.

Дуель між Оболонню та Рухом відбудеться у суботу, 11 травня, на Оболонь Арена. Початок гри о 15:30.

Олександрія і Рух розписали нічию у божевільній кінцівці – слабка серія команди Ротаня триває