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ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Зінченко претендує на звання найкращого в Кубку Англії 2018/19 – як українець вразив ФА за 3 матчі

10:25 1491 Читать на русском
Зінченко претендує на звання найкращого в Кубку Англії 2018/19 – як українець вразив ФА за 3 матчі
Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті лише 3 матчі в Кубку Англії 2018/19 – претендент на звання найкращого захисника

Олександр Зінченко опинився у списку претендентів на звання "найкращий захисник Кубка Англії" за підсумками сезону 2018/19. Футбольна Асоціація назвала всіх кандидатів і обґрунтувала свій вибір.

 

Зінченко продовжує збирати компліменти в Англії. Не лише від тамтешніх ЗМІ та фанатів. Футбольна Асоціація Англії визначила претендентів на гравця сезону в Кубку Англії по кожному амплуа. Олександр потрапив у список як кандидат на найкращого захисника. Причому 22-річний гравець збірної України, який номінально є півзахисником, провів лише 3 матчі у цьому розіграші турніру, з яких 2 у стартовому складі.

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За цей короткий період він і встиг вразити ФА. Зінченко відзначився тим, що віддав 177 пасів з 92-ма відсотками точності, взяв участь у гольових атаках, а також створив 5 моментів забити для своїх зіркових партнерів. На ютуб-каналі англійської федерації футболу окремі вболівальники відзначають, що Олександр заслуговує нагороди і є недооціненим гравцем, адже це півзахисник, який впевнено грає ліворуч у захисті.

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Конкурентами українця є відразу 8 виконавців: Майкі Деметріу (Ньюпорт, 3 сухі матчі з 6-и, 49 виносів, 4 створені моменти); Ешлі Янг (Манчестер Юнайтед, 2 сухі матчі з 3-х, 7 успішних спроб відбору, 15 виграних дуелей); Метью Кларк (Портсмут, 3 сухі матчі з 5-и, 19 виграних єдиноборств, 16 виносів); Скот Данн (Крістал Пелас, 3 сухі матчі з 3-х, 16 виносів і 3 створені моменти); Мюррей Воллас (Міллуолл, 2 переможні голи у 3-х матчах, 4 удари, з яких 3 у площину, 8 виносів); Метт Догерті (Вулверхемптон, 4 голи за 6 матчів, 12 створених моментів і 3 асисти); Мігель Брітос (Уотфорд, 3 сухі матчі з 6-и, 24 успішні єдиноборства, 18 виграних повітряних дуелей); Шейн Даффі (Брайтон (39 виграних єдиноборств за 5 матчів, 9 перехоплень, 32 успішні повітряні дуелі)

Нагадаємо, Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії 2018/19 зустрінеться проти середняка АПЛ Уотфорда. Матч відбудеться 18-го травня. Команда українця має шанс оформити хет-трик з внутрішніх трофеїв. Наразі підопічні Гвардіоли виграли Кубок англійської ліги та лідирують в АПЛ.

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