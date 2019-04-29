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Динамо та Олександрію розсудить Козиряцький – суддівські призначення 27 туру УПЛ

18:32 278 Читать на русском
Динамо та Олександрію розсудить Козиряцький – суддівські призначення 27 туру УПЛ
Максим Козиряцький / ФК Черкаський Дніпро

Стали відомі суддівські призначення на матчі 27 туру УПЛ. Поєдинок Динамо та Олександрії розсудить Максим Козиряцький.

 

Комітет арбітрів ФФУ на своєму офіційному сайті опублікував суддівські призначення на матчі 27 туру УПЛ.

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4 травня (субота)

Зоря – Маріуполь – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Динамо – Олександрія – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Шахтар – Львів – Ярослав Козик (Мукачеве)

5 травня (неділя)

Олімпік – Ворскла – Дмитро Кутаков (Київська область)

Десна – Чорноморець – Іван Бондар (Київ)

Карпати – Арсенал-Київ – Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Теги
Динамо Динамо Олександрія Олександрія Комітет арбітрів ФФУ Динамо - Олександрія Максим Козиряцький Максим Козиряцький
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