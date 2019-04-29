toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Ференцварош Реброва, Петряка і Харатіна буде несіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів

17:14 20 Читать на русском
Ференцварош Реброва, Петряка і Харатіна буде несіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів
Ференцварош / ФК Ференцварош

Ференцварош, за який виступають Іван Петряк та Ігор Харатін, і тренує Сергій Ребров, буде у кошику несіяних команд під час жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ференцварош у минулі вихідні достроково став чемпіоном Угорщини та потрапив у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Ребров, Петряк, Харатін та компанія відсвяткували чемпіонство Ференцвароша – файєри, відра з водою та інші миттєвості

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, "Фраді" буде несіяним при жеребкуванні 1 кваліфікаційного раунду турніру.

Особистий рейтинг команди складає 3,500, що значно ускладнює життя, адже в усіх раундах вона буде несіяною.

Теги
Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Ігор Харатін Ігор Харатін Сергій Ребров Сергій Ребров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
37
хв
Порту U-19
19:00
Челсі U-19
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук