Ференцварош Реброва, Петряка і Харатіна буде несіяним в кваліфікації Ліги чемпіонів

Ференцварош, за який виступають Іван Петряк та Ігор Харатін, і тренує Сергій Ребров, буде у кошику несіяних команд під час жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ференцварош у минулі вихідні достроково став чемпіоном Угорщини та потрапив у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Ребров, Петряк, Харатін та компанія відсвяткували чемпіонство Ференцвароша – файєри, відра з водою та інші миттєвості

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, "Фраді" буде несіяним при жеребкуванні 1 кваліфікаційного раунду турніру.

Особистий рейтинг команди складає 3,500, що значно ускладнює життя, адже в усіх раундах вона буде несіяною.