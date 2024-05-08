Томас Тухель після прощання з Баварією не проти знову спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі.

Німець вже мав досвід на Туманному Альбіоні, але він вийшов неоднозначним. Тухель за півтора року в Челсі встиг виграти Лігу чемпіонів, посваритися з гравцями і пережити звільнення за першої-ліпшої кризи. Втім, 50-річний Тухель знову поглядає саме в бік АПЛ.

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"Мабуть, мені краще про це не казати, але... Ні для кого не секрет, що мені подобалася робота в Челсі, мені подобалося робота в Англії і мені точно подобалася робота в АПЛ. Це був дуже, дуже особливий час, хороші спогади.

Дуже, дуже, дуже малоймовірно, що я залишусь у Баварії. У нас є чітка угода, і зараз я не бачу причин піддавати її сумніву. Ми обрали таку позицію, ініціатива надходила з клубу, і мене це влаштовує", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Фахівцю вже навіть підшукали топ-клуб. Тухеля пов'язують з Манчестер Юнайтед, якщо керівництво "дияволів" таки втомиться терпіти невдачі Еріка Тен Хага.

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