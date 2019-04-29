Суперкубок Іспанії офіційно змінив формат, тепер у ньому гратимуть 4 команди – відомі перші учасники

Королівська федерація футболу Іспанії офіційно затвердила новий формат Суперкубка країни.

З 2020-го року Суперкубок Іспанії проходитиме у форматі "фіналу чотирьох". У ньому братимуть участь фіналісти Кубка Іспанії, а також золотий та срібний призер чемпіонату.

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У випадку збігу однієї чи двох команд, участь у Суперкубку візьмуть команди, які посіли третє та четверте місце Ла Ліги, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Перший турнір такого формату відбудеться з 1-го по 12 січня 2020-го року. Переможець Кубка зіграє з бронзовим призером чемпіонату, а переможець чемпіонату з фіналістом Кубка.

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Зауважимо, що у першому Суперкубку Іспанії з новим форматом зіграють Валенсія, Барселона, Атлетіко та Реал.