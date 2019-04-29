toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Суперкубок Іспанії офіційно змінив формат, тепер у ньому гратимуть 4 команди – відомі перші учасники

17:27 560 Читать на русском
Суперкубок Іспанії офіційно змінив формат, тепер у ньому гратимуть 4 команди – відомі перші учасники
Барселона з Суперкубком Іспанії

Королівська федерація футболу Іспанії офіційно затвердила новий формат Суперкубка країни.

З 2020-го року Суперкубок Іспанії проходитиме у форматі "фіналу чотирьох". У ньому братимуть участь фіналісти Кубка Іспанії, а також золотий та срібний призер чемпіонату.

Суперкубок Іспанії на 6 років може переїхати у Саудівську Аравію – федерація футболу Іспанії отримає космічну суму

У випадку збігу однієї чи двох команд, участь у Суперкубку візьмуть команди, які посіли третє та четверте місце Ла Ліги, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

Перший турнір такого формату відбудеться з 1-го по 12 січня 2020-го року. Переможець Кубка зіграє з бронзовим призером чемпіонату, а переможець чемпіонату з фіналістом Кубка.

Рубіалес анонсував зміну формату Суперкубка Іспанії та його проведення за межами Піренеїв

Зауважимо, що у першому Суперкубку Іспанії з новим форматом зіграють Валенсія, Барселона, Атлетіко та Реал.

Теги
Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Валенсія Валенсія Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Суперкубок Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
57
хв
Аталанта
20:00
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук